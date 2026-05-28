Мошенники выманили у двух жителей Павловского округа больше 1 млн рублей

Двое жителей Павловского округа стали жертвами аферистов и лишились более 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Мошенники убедили 67-летнего потерпевшего «быстро заработать», инвестировав в криптовалюту. Поверив собеседникам, пенсионер установил на свой телефон приложение с функцией демонстрации экрана. После этого с его счета ушли 998 000 рублей.
Еще одно заявление в полицию поступило от 53-летней павловчанки. Она лишилась 21,5 тысячи рублей при попытке купить швейную машинку. Женщина перешла по ссылке, которую ей направил лжеменеджер компании по продаже бытовой техники.
Возбуждены уголовные дела. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
