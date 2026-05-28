Губернатор Котюков ответил на вопросы жителей Красноярского края

В рамках обновления пассажирского транспорта к 400-летию Красноярска в город доставлена очередная партия современных автобусов на газомоторном топливе — 12 единиц. Об этом в ходе прямой линии рассказал Михаил Котюков. В прошлом году на муниципальные маршруты Красноярска уже вышли 150 новых автобусов. В 2026 году парк городских автопредприятий пополнят еще 155 единицами: 55 автобусов уже пришли, доставка еще сотни ожидается к концу лета. С вводом их в эксплуатацию весь муниципальный автобусный парк региональной столицы будет обновлен.