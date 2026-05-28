Губернатор Котюков ответил на вопросы жителей Красноярского края

В Красноярске прошла прямая линия губернатора. На нее поступило более двух с половиной тысяч обращений от жителей края. В эфире Михаил Котюков успел ответить на более чем два десятка вопросов, по ряду из них дал соответствующие поручения руководителям территорий и краевых ведомств.
Самую высокую активность проявили жители Красноярского городского округа, Иланско-Нижнеингашского, Сосновоборского, Емельяновского и Рыбинского муниципальных округов: именно от них поступило наибольшее количество вопросов. Примечательно, что среди обратившихся — не только взрослые, но и дети.
Люди в основном задавали вопросы, связанные с работой жилищно-коммунального хозяйства и качеством дорог. В пятерке самых популярных тем — социальное обслуживание, благоустройство и образование. В пресс-службе краевого правительства особо отметили, что ряд вопросов удалось решить еще во время подготовки к прямой линии.
«Все обращения, поступившие на прямую линию, будут распределены по муниципальным образованиям, руководителям краевых ведомств и поставлены на особый контроль. Необходимо вникнуть в суть каждой проблемы, озвученной человеком, и найти решение. Если какой-то из вопросов требует более масштабного и глубокого подхода, мы готовы взять его в более детальную проработку в рамках формирования бюджета и краевых программ на трехлетний период», — цитирует Михаила Котюкова пресс-служба краевого кабмина.
Глава региона заявил, что практика проведения прямых эфиров будет продолжена: «Формат зарекомендовал себя. Для меня это возможность получить актуальный срез реального положения дел в территориях. Напомню, что жителям края доступны и другие формы обращений — через социальные сети или общественную приемную. Каждый будет услышан, каждому будет оказана поддержка по мере возможности».
Прямая линия главы региона впервые прошла на площадке Национального центра «Россия» на Енисее. Трансляция была организована сразу на трех телеканалах. Помимо этого, за эфиром можно было следить и на официальной странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».
Кстати.
В рамках обновления пассажирского транспорта к 400-летию Красноярска в город доставлена очередная партия современных автобусов на газомоторном топливе — 12 единиц. Об этом в ходе прямой линии рассказал Михаил Котюков. В прошлом году на муниципальные маршруты Красноярска уже вышли 150 новых автобусов. В 2026 году парк городских автопредприятий пополнят еще 155 единицами: 55 автобусов уже пришли, доставка еще сотни ожидается к концу лета. С вводом их в эксплуатацию весь муниципальный автобусный парк региональной столицы будет обновлен.