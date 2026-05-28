В Октябрьском районе выявили более 100 брошенных автомобилей

С начала года в Октябрьском районе Красноярска выявили более 100 брошенных автомобилей. Из них 68 машин находились на муниципальной территории, еще 40 — во дворах многоквартирных домов. После уведомлений владельцы самостоятельно убрали 25 разукомплектованных автомобилей, еще шесть машин были принудительно эвакуированы на спецстоянку. В частности, автохлам вывезли с улиц Забобонова, Киренского и проспекта Свободный. По словам специалистов районной администрации, чаще всего жители жалуются на брошенные прицепы с рекламой и большегрузный транспорт. Около трети владельцев после получения уведомлений убирают автомобили самостоятельно. Это позволяет избежать дополнительных расходов на эвакуацию и хранение транспорта на спецстоянке, — отметила и. о. руководителя администрации Октябрьского района Евгения Потылицина. ​ Добавим, что автомобиль считается разукомплектованным, если у него отсутствуют кузовные элементы, стекла или колеса, а также имеется свободный доступ в салон. После получения уведомления собственнику дается месяц на устранение нарушения, в обратном случае автомобиль эвакуируют с последующей передачей в муниципальную собственность и утилизацией.