МИД РФ раскрыл затраты Киева на снос памятников и переименования

В ведомстве отметили, что «борьба с памятниками» на Украине началась задолго до государственного переворота 2014 года. В частности, в 1990-х годах в стране наблюдалась волна демонтажа монументов революционеру Владимиру Ленину.
В состав затрат на декоммунизацию включены массовые переименования улиц и населенных пунктов. Как уточнили в МИДе, речь идет об установке новых указателей и дорожных знаков на въездах в города, трассах и по всей территории страны.
Кроме того, учреждения по всей Украине необходимо обеспечить обновленными картами и атласами с актуальными названиями. «Вся текущая кампания переименований и сносов памятников по всей стране, по самым скромным подсчетам, обошлась более чем в €1 млрд», — говорится в докладе.
Начиная с 2015 года на Украине регулярно проводятся переименования населенных пунктов, чьи названия связаны с Россией или СССР, а также демонтаж советских памятников. Наиболее активно эта работа ведется после начала военной операции в 2022 году.
В апреле прошлого года Министерство культуры Украины сообщило, что с 2015 года в рамках декоммунизации были переименованы около 1 тыс. населенных пунктов, 25 административных районов и 27 внутригородских районов.