У Минпросвещения появятся новые полномочия по развитию технического образования

Целью законопроекта является формирование конкурентоспособной системы технического и профессионального образования, а также совершенствование миграционной политики.
«Законопроект предусматривает поправки в части совершенствования системы технического и профессионального образования, в части миграции населения и в части профессиональных квалификаций», — говорится в заключении к законопроекту.
В части совершенствования системы ТиПО это:
признание сертификатов профессиональной квалификации для заключения трудового договора; наделение Министерства просвещения компетенцией по разработке и утверждению общеобязательных модулей для организаций ТиПО; участие работодателей в разработке образовательных программ ТиПО;
В части миграции населения:
определение порядка переселения граждан из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы; оказание содействия добровольному переселению для повышения мобильности рабочей силы; усиление контроля за трудовым посредничеством;
В части профессиональных квалификаций это — включение в состав участников Национальной системы квалификаций местных исполнительных органов и замена в нем органов аккредитации на представителей работников.
