В РФ нашли способ безопасно мерить содержание бора в опухоли для терапии рака

НОВОСИБИРСК, 28 мая. /ТАСС/. Российские физики научились безопасно определять концентрацию бора в опухоли, что повысит эффективность перспективной терапии онкологических заболеваний с помощью лучевой терапии. Об этом сообщили в пресс-службе Института ядерной физики СО РАН.
Суть метода бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) заключается в накоплении борсодержащего препарата в опухолевых клетках, после чего пациенты подвергаются нейтронному облучению. Нейтроны активно взаимодействуют с бором, запускается ядерная реакция, высвобождающая энергию именно в раковых клетках, содержащих бор, разрушая их изнутри. По данным специалистов, это минимизирует повреждение здоровых тканей и органов, что делает метод крайне перспективным для сложных форм рака. БНЗТ особенно эффективна для лечения быстрорастущих опухолей.
«Специалистам важно достоверно знать поглощенную борную дозу, количество ядерных реакций, произошедших в момент облучения, а также, как быстро бор выводится из организма. Такую информацию может дать метод мгновенной гамма-спектрометрии. Физики ИЯФ СО РАН провели цикл исследований на десяти кошках и собаках с онкологическими заболеваниями и доказали возможность осуществления прямого неинвазивного мониторинга концентрации бора в опухоли во время проведения БНЗТ», — говорится в сообщении.
В своем исследовании ученые использовали гамма-спектрометр. Исследователи установили устройство в шести метрах от источника излучения в соседнем бункере, просверлив отверстие в стене. Исследования с гамма-спектрометром проведены на десяти домашних питомцах — кошках и собаках. Помимо того, что специалистам удалось впервые реализовать этот метод и показать его эффективность, также они продемонстрировали, что бор по-разному накапливается у разных животных.
В результате ученые выяснили, что интенсивность реакций захвата бора у разных животных различалась в 10 раз, а время выведения бора — в 6 раз. Интенсивность захвата нейтронов бором также не коррелирует ни с объемом опухоли, ни с концентрацией бора в крови. Кроме того, выведение бора из опухолей (3−17 часов) происходило значительно медленнее, чем из крови (1−3 часа). «Эти данные свидетельствуют о том, что при планировании лечения недостаточно полагаться только на анализ крови», — подчеркивают ученые в статье в научном журнале Applied Radiation and Isotopes.