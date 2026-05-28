Фестиваль «День Африки в ИРНИТУ»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ИРНИТУ 25 мая отметили День Африки. Программа фестиваля включала мастер-классы, концерт и чаепитие. Мероприятия организовал Центр международных сервисов.
Напомним, что иностранные студенты политеха уже в четвёртый раз отмечают День Африки, демонстрируя свои вокльные и танцевальные таланты, читают стихи, проводят мастер-классы.
Проректор по международной деятельности Степан Быков поздравил политеховцев с праздником:
"Поздравляю всех вас с праздником единства, богатой культуры и потрясающего потенциала замечательного континента Африки.
Шесть лет назад в ИРНИТУ училось всего 34 студента из пяти стран Африки: Египта, Конго, Демократической Республики Конго, Того и Камеруна. Сегодня наше африканское студенческое братство насчитывает более 400 человек из 25 стран. Лидерами по числу обучающихся у нас являются студенты из Камеруна (206 человек), Нигерии (91 человек), Гана (18 человек), Египта (11 человек), Эфиопии (11 человек), Бенина (10 человек) и Кот-д’Ивуара (10 человек). Мы рады видеть представителей также других стран Африки, в том числе ЮАР, Анголы, Танзании и многих других.
Сегодня с огромной радостью проводим уже ставший для нас традиционным День Африки — праздник, позволяющий российским студентам прикоснуться к вашей культуре, обычаям и традициям. Пусть дружба между нашими странами и университетами крепнет с каждым годом".
На концерте зрители увидели номера, подготовленные студентами, — это были зажигательные танцы, вокальные номера и чтение стихотворений.
Ведущими концерта стали студентка БИ БРИКС — будущая лингвистка Варвара Соломатова, преподаватель Акинкунми Акинсанми Бенджамин и президент Международного студенческого совета Чуэнкам Мбах Лоик.
В рамках праздника 42 студента получили грамоты за активное участие и особый вклад в организацию мероприятия.
Гостей ждали увлекательные мастер-классы, где можно было научиться создавать стильные браслеты из дерева и агата, прикоснуться к основам каллиграфии и арабской письменности, научиться искусно завязывать платки.
Кроме того, в программу фестиваля вошел познавательный квиз в рамках мини-музея «Африка вчера и сегодня».
Завершился праздник фуд-фестом африканской кухни. Гостей угощали рисом «Джолоф» со специями, также студенты оценили «Дзобо» — кисло-сладкий напиток на основе гибискуса (суданской розы), мёда и ананаса.
Фото Студенческого медиацентра (Евгений Калинин и Глеб Ханхаев) с сайта ИРНИТУ.