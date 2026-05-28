Фестиваль «День Африки в ИРНИТУ»

Шесть лет назад в ИРНИТУ училось всего 34 студента из пяти стран Африки: Египта, Конго, Демократической Республики Конго, Того и Камеруна. Сегодня наше африканское студенческое братство насчитывает более 400 человек из 25 стран. Лидерами по числу обучающихся у нас являются студенты из Камеруна (206 человек), Нигерии (91 человек), Гана (18 человек), Египта (11 человек), Эфиопии (11 человек), Бенина (10 человек) и Кот-д’Ивуара (10 человек). Мы рады видеть представителей также других стран Африки, в том числе ЮАР, Анголы, Танзании и многих других.