Как не стать контрабандистом при провозе товаров из-за границы?

Нередко те, кто бывает за границей, покупают какие-то товары или косметику про запас. А как, к примеру, провезти 10 тюбиков одного и того же крема? Не считается ли это контрабандой?
«В данном случае речь скорее идёт о провозе товаров не для личного пользования, или иными словами — коммерческой партии», — отвечает krsk.aif.ru исполняющий обязанности начальника таможенного поста Аэропорт Красноярск Сергей Куценко.
Если турист везёт с собой несколько одинаковых товаров, те же 10 тюбиков крема, таможенный инспектор будет учитывать несколько факторов: заявление о предназначении данных товаров (везёте их для себя или, например, для дальнейшей перепродажи), частоту ваших заграничных поездок, количественные и качественные характеристики.
Если вы часто бываете за границей или не можете объяснить, зачем вам столько упаковок одинакового продукта, у таможенного инспектора будут основания отнести крем к коммерческой партии. Такие товары уже необходимо декларировать в общем порядке с уплатой таможенных платежей.
За недекларирование товаров предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. Как правило, продукция, ставшая предметом административного правонарушения или преступления, изымается. Решение по ней в дальнейшем принимает суд.