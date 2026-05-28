В Красноярском крае начали проверять безопасность местных овощей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае специалисты Россельхознадзора приступили к сезонному контролю безопасности овощной продукции.
Проверки начались с овощей и зелени, которые выращивают в условиях защищенного грунта. В ходе выездного обследования тепличного комплекса ООО «Сибирская теплица» в Емельяновском районе специалисты отобрали пробы листового салата, салата фрилис, огурцов и базилика.
Образцы направили в аккредитованную лабораторию Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Продукцию проверяли на содержание остаточных количеств действующих веществ пестицидов и нитратного азота.
По итогам исследований установлено, что проверенные овощи и зелень безопасны. Содержание нитратов и действующих веществ пестицидов не превышает максимально допустимых уровней.
В Россельхознадзоре отметили, что контроль овощной продукции будет продолжаться в течение всего вегетационного периода. Специалисты будут проверять не только ранние овощи из теплиц, но и продукцию открытого грунта, включая овощи «борщевого набора» — свеклу, морковь и капусту.