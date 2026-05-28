В городе Коврове прошла ярмарка-фестиваль

Ярмарка-фестиваль и церемония вручения премии «Сделано в Коврове» прошли 23 мая в городе Коврове Владимирской области при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в «Бизнес-инкубаторе» региона.
Мероприятие объединило более 50 представителей малого и среднего бизнеса, самозанятых, ремесленников и творческие мастерские. В течение дня была организована ярмарка локальных производителей, которые представили продукцию ручной работы, услуги в сфере образования, творчества и сервиса, кондитерские изделия и авторские продукты.
Для гостей мероприятия прошли мастер-классы и открытый микрофон, работали интерактивные зоны. Были также организованы система народного голосования и розыгрыш призов от участников и партнеров мероприятия.
Ключевым событием дня стала церемония награждения победителей премии «Сделано в Коврове». Например, в номинации «Народный мастер» победила Татьяна Языкова, которая изготавливает куклы ручной работы, а в категории «Услуги» награду получила Мария Черногубова, которая занимается оформлением праздников воздушными шарами. Также лучших определили в номинациях «Товар / Ручная работа», «Производство», «Кондитерское дело» и «Образование / Творчество».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.