Вениамин Кондратьев поздравил пограничников с профессиональным праздником

Губернатор Краснодарского края поздравил сотрудников и ветеранов Пограничной службы и с профессиональным праздником. Об этом Вениамин Кондратьев написал в соцсетях.
Он отметил, что перед погранвойсками всегда стояли задачи особой государственной важности. В годы Великой Отечественной войны они приняли на себя первый удар врага. А в настоящее время, в ходе специальной военной операции, бойцы погранслужбы надежно защищают мирные города и села.
«Современные вызовы требуют от них предельной бдительности. Они эффективно пресекают угрозы терроризма, попытки незаконного пересечения границы и контрабанды, решительно борются с провокациями и диверсиями, берегут природные богатства нашего края и страны», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.
Глава региона поблагодарил пограничников за честную службу и верность присяге, пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов в нелегком, но нужном деле.