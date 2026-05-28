Кто может получить компенсацию за полис ОСАГО?

«Отделение Социального фонда по краю компенсирует людям с инвалидностью 50% страховой премии по договору ОСАГО, — рассказала krsk.aif.ru заместитель управляющего отделением Социального фонда по Красноярскому краю Марина Долматова. — Важно: транспортное средство необходимо им по медицинским показаниям и указано в индивидуальной программе реабилитации/абилитации. В 2025 году региональное Отделение СФР возместило стоимость полиса 827 жителям региона».