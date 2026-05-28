Кто может получить компенсацию за полис ОСАГО?

Подать заявление можно на портале «Госуслуги», в МФЦ или в клиентской службе Отделения СФР.

Часть стоимости полиса ОСАГО можно компенсировать за счет государства.

Как это сделать и кто имеет на это право?

«Отделение Социального фонда по краю компенсирует людям с инвалидностью 50% страховой премии по договору ОСАГО, — рассказала krsk.aif.ru заместитель управляющего отделением Социального фонда по Красноярскому краю Марина Долматова. — Важно: транспортное средство необходимо им по медицинским показаниям и указано в индивидуальной программе реабилитации/абилитации. В 2025 году региональное Отделение СФР возместило стоимость полиса 827 жителям региона».

Компенсация предоставляется беззаявительно, если при заключении договора ОСАГО необходимые сведения о страхователе или собственнике ТС переданы в единую базу ГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».

Если сведения отсутствуют, заявителю необходимо самостоятельно либо через законного представителя обратиться за выплатой, пока действует страховой полис. Подать заявление можно на портале «Госуслуги», в МФЦ или в клиентской службе Отделения СФР.