Нижегородский аэропорт заработал в штатном режиме

Международный аэропорт Нижнего Новгорода заработал в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в 09.40 28 мая.
Напомним, что сегодня, 28 мая, утром над территорией России сбили 62 украинских БПЛА. Несколько из них уничтожили над Нижним Новгородом и Кстовом. По предварительным данным, пострадавших нет, работа ПВО продолжается. В результате атаки повреждения получило лишь здание облсуда — там пострадала кровля, последующего возгорания не было. Проезд возле облсуда перекрыт с раннего утра.
Из-за дальнейшей угрозы атаки беспилотников нижегородский аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
