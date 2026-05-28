Прикамье — в лидерах по рождаемости в Приволжском федеральном округе

Что помогает? Во-первых, медицина. Губернатор сообщил, что благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям в прошлом году в регионе родились 446 малышей. А ещё более двух тысяч детей появились на свет потому, что их матери после консультаций в женских консультациях решили не прерывать беременность. Примечательно, что некоторые частные клиники Прикамья и вовсе отказались от проведения абортов.