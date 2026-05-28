Прикамье — в лидерах по рождаемости в Приволжском федеральном округе

Губернатор Махонин в ежегодном послании назвал демографию главным вызовом.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, выступая с ежегодным посланием, заявил, что демографическая ситуация сегодня стоит в ряду главных вызовов для всей страны. По его словам, приоритет номер один — повышение рождаемости.

— Направление очень сложное, здесь нет универсальных или быстрых решений, — подчеркнул глава региона.

Тем не менее цифры говорят сами за себя. По итогам 2025 года Прикамье вырвалось в лидеры Приволжского федерального округа по суммарному коэффициенту рождаемости — показатель достиг 1,45. Это выше среднероссийского уровня, который составляет 1,374.

Аналитики подсчитали, что основной костяк демографического потенциала края формируют многодетные семьи. Доля третьих и последующих детей в общем числе рождений держится на высокой отметке в 33%.

Что помогает? Во-первых, медицина. Губернатор сообщил, что благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям в прошлом году в регионе родились 446 малышей. А ещё более двух тысяч детей появились на свет потому, что их матери после консультаций в женских консультациях решили не прерывать беременность. Примечательно, что некоторые частные клиники Прикамья и вовсе отказались от проведения абортов.

Кроме того, с 2024 года в крае запущена диспансеризация репродуктивного здоровья — обследования уже прошли свыше полумиллиона человек.

Отдельно Дмитрий Махонин остановился на жилищном вопросе для молодежи. Он напомнил, что регион — единственный в стране, где действует своя, региональная программа «Молодая семья». В 2023 году её перезагрузили, и теперь каждые четыре из пяти свидетельств, которые получают семьи, — это именно региональные сертификаты.

— За шесть лет почти восемь тысяч семей обеспечены жильём с помощью федеральной или региональной программ, — подытожил губернатор.