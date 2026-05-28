44% жителей Воронежа занимаются бегом

«Бег сегодня — это не только способ поддерживать форму, но и часть образа жизни многих россиян. Интерес к нему выходит за рамки обычных тренировок: почти четверть, 23% участников исследования уже посещали крупные забеги или планируют это сделать. Массовые старты становятся частью городской культуры, объединяя людей разных возрастов и уровня подготовки. В год 185-летия Сбера Зелёный Марафон пройдёт 30 мая и вновь соберёт участников по всей стране — от опытных спортсменов до тех, кто только начинает знакомство с бегом, чтобы вместе провести время, почувствовать атмосферу большого спортивного события и поддержать благотворительные инициативы».