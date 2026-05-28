44% жителей Воронежа занимаются бегом

В преддверии благотворительного забега «СберПрайм Зелёный Марафон» СберСтрахование провела исследование и выяснила, в каких городах России живёт больше всего любителей бега. Оказалось, что в Воронеже им занимаются 44% горожан — это один из самых высоких показателей по стране: для 10% опрошенных бег — основной вид физической активности, 23% совмещают его с другими тренировками, ещё 11% бегают время от времени, чтобы поддерживать форму.
Для многих воронежцев этот вид спорта стал регулярной привычкой: 5% отправляются на пробежки ежедневно, 13% — 3−4 раза в неделю. Ещё более трети выходят на дистанцию несколько раз в месяц (35%).
В целом по стране больше всего любителей бега оказалось в Волгограде и Краснодаре — каждый второй их житель занимается этим видом спорта. Следом идут Казань и Ульяновск — по 48% горожан, Самара (46%), а также Санкт-Петербург, Воронеж и Астрахань (по 44%).
В среднем за одну тренировку жители Воронежа пробегают около 4,1 км. Среди городов с самыми протяжёнными маршрутами лидирует Пермь, где средняя дистанция составляет 5,8 км. Далее идут Ижевск (5 км), Уфа (4,9 км), Оренбург (4,7 км), а также Кемерово и Рязань (по 4,6 км).
Больше всего интереса к бегу проявляет молодёжь. Так, в возрастной группе 18−30 лет им занимается 54% опрошенных. Среди россиян 31−40 лет показатель составляет 50%, 41−50 лет — 42%, 51−60 лет — 31%, старше 60 лет — 16%.
Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:
«Бег сегодня — это не только способ поддерживать форму, но и часть образа жизни многих россиян. Интерес к нему выходит за рамки обычных тренировок: почти четверть, 23% участников исследования уже посещали крупные забеги или планируют это сделать. Массовые старты становятся частью городской культуры, объединяя людей разных возрастов и уровня подготовки. В год 185-летия Сбера Зелёный Марафон пройдёт 30 мая и вновь соберёт участников по всей стране — от опытных спортсменов до тех, кто только начинает знакомство с бегом, чтобы вместе провести время, почувствовать атмосферу большого спортивного события и поддержать благотворительные инициативы».
Валерий Беус, заместитель управляющего Воронежским отделением Сбербанка:
«Интерес к активному образу жизни продолжает расти, и всё больше людей стараются находить время для регулярной физической активности даже в насыщенном графике. В этом плане бег остаётся одним из самых удобных вариантов: каждый может выбрать комфортный темп, дистанцию и уровень нагрузки. По данным исследования, ещё 6% воронежцев только планируют начать заниматься бегом, а дополнительную мотивацию многим дают массовые спортивные события. Они помогают преодолеть сомнения, дают эмоциональный заряд и создают атмосферу, в которой начать тренировки становится значительно проще».
Каждый участник благотворительного забега «СберПрайм Зелёный Марафон» будет застрахован в СберСтраховании на время соревнований. Страховая защита уже включена в пакет участника и не требует дополнительного оформления. Страховая сумма на одного спортсмена составит 500 тыс. рублей. В случае инцидента необходимо обратиться в медицинскую зону на маршруте, а затем позвонить по номеру 900 — специалисты подскажут дальнейший порядок действий и помогут с оформлением страхового случая.
В исследовании приняли участие жители 37 российских городов с населением более 500 тыс. человек.