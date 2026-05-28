Два светофора не работает сегодня в Нижнем Новгороде

Два светофора не работает в Нижнем Новгороде сегодня, 28 мая. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Речь идет о светофорных объектах на пересечении проспекта Молодежного и улицы Толбухина (отключен до 17:00), а также на улице Ореховской в районе дома № 55 (отключен до 13:00).
Водителей просят быть внимательными при движении на данных участках и пропускать пешеходов на переходе. Пешеходам, в свою очередь, нужно убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть.
