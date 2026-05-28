Опасен ли искусственный дождь для регионов Казахстана: ответ Минэкологии

Мансур Ошурбаев отметил, что данный эксперимент со стороны Министерства экологии курируется «Казгидромета». По его словам, сейчас министерство изучает данный вопрос с экологической точки зрения.
«После того как пройдет эксперимент, полностью возьмем анализы выпавших осадков и узнаем результаты. В целом мировая практика показывает, что это абсолютно экологически чистый продукт, который позволяет восполнить потери воды в водоемах, которые недополучили во время таяния снега», — подчеркнул он.
Отметил он и на вопрос о том, не грозит ли засуха другим регионам, если дождь вызовут, условно, в Казахстане. «Нет, такого не должно быть. Потому что непосредственно используются облака, которые находятся в данном регионе», — заверил вице-министр.