Эффектно и ярко встретил Хабаровск фестиваль «Амурские волны — 2026»: фото

В Хабаровске в 14-й раз прошёл фестиваль «Амурские волны-2026» на площади Славы. Сводный оркестр сыграл знаменитый вальс, затем прозвучал гимн и пять залпов. Московские оркестры чеканили ритм, но главным сюрпризом стали гости из Монголии: в расшитых халатах они устроили шоу, а солистка с трибуны исполнила «Матушку Землю». В финале звучала песня «С чего начинается Родина» и яркий салют над собором. 28 мая программа повторится в 19:00.