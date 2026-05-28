Беларусь опровергла фейк о крушении самолета «Белавиа» под Москвой

В Беларуси опровергли фейк о крушении самолета «Белавиа» под Москвой.

Источник: Комсомольская правда

В сети распространили фейк о якобы крушении самолета «Белавиа» под Москвой, сообщает телеграм-канал «Народный антифейк».

Так, в интернете появилось и быстро распространилось видео о якобы крушении самолета белорусской авиакомпании «Белавиа» под Москвой. Авторы несоответствующего действительности ролика утверждают, что мнимое авиакрушение произошло будто бы из-за удара ПВО. После чего самолет исчез с радаров над территорией Московской области. Для «достоверности» авторы фейка сослались на экстренные службы. Мнимые фото обломков воздушного судна с фирменными «васильками» «Белавиа» были создано с использованием искусственного интеллекта.

Официальные власти опровергли данную информацию. Сообщалось, что самолет рейса B-2917 авиакомпании «Белавиа», вылетевший из Минска в Москву, благополучно приземлился в аэропорту Москвы в 13.02.

Кстати, ранее МВД предупредило, что белорусы могут получить штраф или уголовку за использование ИИ.

Тем временем власти приехали с проверкой в «Дукорский маентак» после нашумевшего видео с дикими животными в интернете.

