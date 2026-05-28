В станице Новомалороссийской на Кубани обновили парк Александра Ермоленко

Парк имени Александра Ермоленко открыли в станице Новомалороссийской Краснодарского края после благоустройства, проведенного при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Выселковского района.
На территории проложили прогулочные дорожки, оборудовали современную детскую игровую зону, смонтировали малые архитектурные формы. Также там установили сценическую площадку для проведения культурных и общественных мероприятий, обустроили удобную парковку.
«Александр Иванович Ермоленко родился в станице в 1944 году, долгие годы трудился в колхозе “Россия” и на предприятии “Выселковское” фирмы “Агрокомплекс”. С 2008 года возглавлял ветеранскую организацию, активно помогал пенсионерам, участвовал в школьных и общественных мероприятиях. Именно он вместе с единомышленниками инициировал возрождение парка, лично участвуя в посадке деревьев и благоустройстве территории. Теперь это пространство стало любимым местом отдыха станичников и получило имя человека, который вложил в него не только труд, но и душу», — отметила исполняющая обязанности главы Новомалороссийского сельского поселения Анна Богатова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.