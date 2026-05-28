Суд запретил продажу ответов на ЕГЭ и ОГЭ в мессенджерах

Останкинский суд Москвы запретил Telegram-каналам распространять ответы на ЕГЭ и Всероссийскую олимпиаду школьников. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на решение суда.

Как отмечается, на подобных площадках также продавались ответы для ОГЭ и шаблоны итоговых сочинений. Приобрести такие материалы мог любой желающий.

В суде заявили, что распространение подобных услуг нарушает законодательство, а также затрагивает право несовершеннолетних на получение образования, передает издание.

Ранее стало известно, что школьникам не рекомендуют использовать мемы и ролики из социальных сетей в качестве примеров в сочинении на ЕГЭ. Экзаменационная работа должна опираться на литературный или жизненный опыт выпускника. В качестве примеров могут использоваться реальные события, книги или поступки людей.

Начальник управления по борьбе с распространением недостоверной информации АНО «Диалог регионы» Сергей Маклаков рассказал, что в этом году самым распространенным фейком о ЕГЭ стало утверждение о якобы запрете школьникам использовать слово «айтишник» в сочинениях. По его словам, в целом в теме ЕГЭ не так много фейков.