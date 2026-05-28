Более 360 молодых врачей отправятся работать в медучреждения Красноярского края

Одной из центральных тем на прямой линии с губернатором 27 мая Красноярского края стала тема здравоохранения. Главный запрос — нехватка специалистов в районных поликлиниках и больницах.
Михаил Котюков заверил, что в скором времени краевые медицинские учреждения ждет пополнение молодыми кадрами:
«Если три года назад у нас выпускники медицинского университета не собирались вообще работать в государственных больницах, то в этом году мы уже предварительно договорились о том, что 363 выпускника поедут работать в городские и районные больницы. Значительная часть из них — специалисты первичного звена. Поручу министру здравоохранения внимательно разобрать каждое сегодняшнее обращение, посмотреть штатное расписание по укомплектованности и справедливо распределить специалистов, чтобы закрыть потребности районных медицинских учреждений», — отметил глава региона.
Молодые врачи отправятся в Ачинск, Богучаны, Дивногорск, Канск, Лесосибирск, Норильск, Ужур и еще 14 городов и поселков. Всего в больницы региона поедут терапевты, педиатры, стоматологи, провизоры, медицинские кибернетики, врачи 28 узких специальностей.
Отметим, что закреплению кадров на селе способствует национальный проект «Семья». Его цели — снижение оттока молодежи, развитие инфраструктуры и создание условий для жизни семей с детьми, что напрямую влияет как на рождаемость, так и на укомплектованность больниц в малых населенных пунктах.
