Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФНС потребовала признать Фургала банкротом

ФНС потребовала признать осужденного Фургала банкротом.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая — РИА Новости. Федеральная налоговая служба требует признать банкротом бывшего губернатора Хабаровского края, осуждённого по обвинению в организации убийств и хищении активов «МСП Банка», свидетельствуют данные картотеки дел арбитражного суда Хабаровского края.

«Федеральная налоговая служба в лице межрайонной ИФНС России № 7 по Омской области (далее — заявитель) обратилась в арбитражный суд с заявлением, в котором просит признать Фургала Сергея Ивановича (далее — Фургал С. И., должник) несостоятельным (банкротом)», — говорится в документе.

Также в нём сообщается, что судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом назначено на 16 июня.

В феврале 2023 года суд приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц. Второе уголовное дело в отношении Фургала — о хищении активов «МСП Банка» в составе организованной группы — рассматривал Бабушкинский суд Москвы. В декабре 2025 года суд приговорил экс-губернатора Хабаровского края к 23 годам лишения свободы, по совокупности с предыдущим приговором он получил 25 лет. Вину экс-глава региона не признал.

Главой Хабаровского края Фургал стал после выборов в 2018 году. В июле 2020 года его арестовали.