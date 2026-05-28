ФНС потребовала признать Фургала банкротом

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая — РИА Новости. Федеральная налоговая служба требует признать банкротом бывшего губернатора Хабаровского края, осуждённого по обвинению в организации убийств и хищении активов «МСП Банка», свидетельствуют данные картотеки дел арбитражного суда Хабаровского края.
«Федеральная налоговая служба в лице межрайонной ИФНС России № 7 по Омской области (далее — заявитель) обратилась в арбитражный суд с заявлением, в котором просит признать Фургала Сергея Ивановича (далее — Фургал С. И., должник) несостоятельным (банкротом)», — говорится в документе.
Также в нём сообщается, что судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом назначено на 16 июня.
В феврале 2023 года суд приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц. Второе уголовное дело в отношении Фургала — о хищении активов «МСП Банка» в составе организованной группы — рассматривал Бабушкинский суд Москвы. В декабре 2025 года суд приговорил экс-губернатора Хабаровского края к 23 годам лишения свободы, по совокупности с предыдущим приговором он получил 25 лет. Вину экс-глава региона не признал.
Главой Хабаровского края Фургал стал после выборов в 2018 году. В июле 2020 года его арестовали.