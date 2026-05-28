В России хотят ужесточить правила выдачи больничных

Минздрав предложил сократить срок больничного до трёх дней для часто болеющих сотрудников. Изменения затронут тех, кто за полгода уходил на больничный четыре раза и чаще, пишет РИА Новости со ссылкой на проект министерства.
После открытия больничного врач обязан созвать врачебную комиссию. Пациенту проведут дополнительные обследования или направят на стационарное лечение. По итогам комиссия решит, продлить лист нетрудоспособности или закрыть его.
Новое правило не коснётся больничных по уходу за больным членом семьи, при беременности, социально значимых заболеваниях, лечении методом заместительной почечной терапии, карантине и всех случаях стационарного лечения.
В феврале Минздрав уже выступал с похожей инициативой, но тогда предлагалось ограничить больничный пятью днями для тех, у кого за полгода набралось четыре и более листков нетрудоспособности.
Читайте также: «Минздрав закроет лазейки: покупка рецептурных препаратов станет невозможной».