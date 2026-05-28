Shot: Группа НЛО в виде треугольника пролетела над Краснодарским краем

Над Краснодарским краем в виде треугольника пролетела группа неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом в четверг, 28 мая, сообщили в Telegram-канале Shot, ссылаясь на очевидцев.
Жители региона утверждают, что видели странные светящиеся объекты в небе в районе Белореченска. Несколько «летающих тарелок» выстроились в треугольник, после чего начали быстро «перемещаться по небу».
Произошедшее сразу привлекло уфологов по всему миру. Сначала они предполагали, что россияне увидели спутники Starlink. Однако позже специалисты сообщили, что жители Краснодарского края стали свидетелями пролета оранжевых это плазмоидов, которых также называют «летающими апельсинами».
Аномалия вызвала интерес и у зарубежных исследователей — они считают, что этот эпизод якобы стал самым правдоподобным за последние годы. Американский уфолог Марк Кэлвин утверждает, что наблюдал похожие плазмоидные объекты в США.
Несмотря на это, некоторые ученые продолжают придерживаться мнения, что произошедшее связано с земными причинами — дронами, спутниками, атмосферной оптикой или редкими погодными эффектами, уточнили в публикации.
Кроме того, в отчетах ФБР за 1965-й, который стал «годом наибольшего числа наблюдений НЛО», подробно описано, что множество жителей Земли видели выходивших из НЛО существ, а в обломках кораблей нашли микроскопические сферы из неизвестного металла.