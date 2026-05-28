Подростки Хабаровского края уже зарабатывают свои первые деньги

Для школьников Хабаровского края каникулы — это не только отдых, но и шанс заработать! Служба занятости края помогает подросткам от 14 лет найти подработку. В этом году для ребят создали почти 2000 вакансий. Уже трудятся 40 школьников, а всего за лето и каникулы работу получат почти 2900 человек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Уже трудоустроено 40 подростков — в районе имени Лазо 28 человек, в Хабаровском районе и Хабаровске — 9 человек, а также в Советско-Гаванском и Верхнебуреинском районах. Всего в этом году планируем трудоустроить 2 890 несовершеннолетних ребят. На эти цели из краевого бюджета выделено 6,5 млн рублей», — сообщила начальник отдела реализации и контроля за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края Ольга Федорчук.
Среди организаций, предоставивших временные рабочие места, — Ургальская нефтебаза, Расчетно-кассовый центр, школа № 2 села Некрасовка, «Хабаровская краевая ветеринарная лаборатория», молодежный центр района имени Лазо, Центр развития бокса и другие.
Подростки успешно осваивают различные профессии, например, курьер, учетчик, звукорежиссер, разнорабочий или уборщик территорий.
Среди обратившихся в службу занятости населения — Ангелина Форостяная, ученица 9 класса села Георгиевка. Во время весенних каникул она была трудоустроена в своей школе в составе трудотряда.
«Я впервые официально работала. Меня трудоустроили через кадровый центр “Работа России” и молодежный центр для работы по 2 часа ежедневно. Мы убирали школьные кабинеты, помогали в пришкольном лагере и сервировали обеденные столы. Работать мне очень понравилось. Приятно, что наш труд оценили денежным вознаграждением — это серьезно подкрепило мой стимул работать дальше», — поделилась Ангелина.
Для трудоустройства достаточно подать заявление через портал «Работа России», используя данные «Госуслуг» для входа.