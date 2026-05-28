Подростки Хабаровского края уже зарабатывают свои первые деньги

Для школьников Хабаровского края каникулы — это не только отдых, но и шанс заработать! Служба занятости края помогает подросткам от 14 лет найти подработку. В этом году для ребят создали почти 2000 вакансий. Уже трудятся 40 школьников, а всего за лето и каникулы работу получат почти 2900 человек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.