Мажилисмен о задержке зарплаты Шайдорову: Нужно наводить порядок и наказывать виновных

«На самом деле, я считаю, что любые спортивные достижения — это в первую очередь имидж государства. И по тому, как поддерживается спорт, по тому, как наши спортсмены выступают, можно сделать определенные выводы, насколько страна развивается, развита и готова складываться в свой международный имидж. Тем более, что этот вопрос касается Олимпийских игр. Вопросы того, сколько средств выделяется на подготовку спортсменов, уже очень много различных материалов выходило. Я считаю, что в этой сфере нужно наводить определенный порядок», — сказал Рахимжанов в кулуарах мажилиса в четверг.
По его словам, выделение средств на подготовку спортсменов, подготовку Олимпийского резерва должны быть более прозрачными и подотчетными.
«Если спортсмен заявляет о том, что его лишают заработной платы или что-то как-то урезает, то просто так это говорится, естественно, не будет. Потому что, насколько мы понимаем, спортсмены — это люди чести. И говорить какие-то крамольные вещи, не подтвержденные никакими фактами, естественно, они не будут. Поэтому я считаю, что в этом именно вопросе нужно более тщательно разбираться. И виновных, естественно, нужно наказывать. Говоря о том, что в стране существует коррупция в части подготовки спортсменов или финансирования каких-либо спортивных клубов, футбольных клубов, то это ни для кого не секрет. Поэтому этот вопрос должен быть на особом контроле у руководства страны», — подчеркнул Рахимжанов.