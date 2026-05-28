Мизулина сообщила о взыскании с Лебедева 300 тыс. руб. по иску о защите ее чести

Поводом для иска было интервью господина Лебедева, размещенное на YouTube-канале журналиста Юрия Дудя (внесен в России в реестр иностранных агентов) в августе 2024 года. На нем дизайнер заявил, что возглавляемая Екатериной Мизулиной организация занимается «инфотерроризмом». Та в ответ сказала, что Лига потребует «возмещения морального вреда» на сумму 10 млн руб. Суд признал высказывания порочащими.