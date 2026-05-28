Мизулина сообщила о взыскании с Лебедева 300 тыс. руб. по иску о защите ее чести

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что с блогера Артемия Лебедева взыскали 300 тыс. руб. Решение было принято по ее иску о защите чести и достоинства.

«Блогер поддержал бойцов на СВО — все средства я направила в Общероссийский народный фронт. Ждем также взыскания средств с иноагента Дудя», — рассказала госпожа Мизулина в Telegram.

Поводом для иска было интервью господина Лебедева, размещенное на YouTube-канале журналиста Юрия Дудя (внесен в России в реестр иностранных агентов) в августе 2024 года. На нем дизайнер заявил, что возглавляемая Екатериной Мизулиной организация занимается «инфотерроризмом». Та в ответ сказала, что Лига потребует «возмещения морального вреда» на сумму 10 млн руб. Суд признал высказывания порочащими.

Подробности — в материале «Ъ» «В деле об оскорблении появились доносы».

