В Хабаровске мужчина жестоко избил палкой соседа до тяжёлых травм

В Хабаровске полицейские задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью своему соседу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
По данным ведомства, сообщение о пострадавшем поступило в дежурную часть от бригады скорой помощи. Мужчину обнаружили на улице Ургальской в Индустриальном районе, после чего его доставили в больницу.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что 64-летнему дворнику одного из учреждений причинён тяжкий вред здоровью.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался сосед потерпевшего. По предварительной информации, мужчины вместе распивали алкоголь в гаражах неподалёку от дома, где между ними произошёл конфликт.
Как уточнили в полиции, в ходе ссоры подозреваемый несколько раз ударил оппонента деревянной палкой по голове.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.