Дождь, мокрый снег и сильный ветер принесёт циклон на территорию Хабаровского края

— С выходом активного циклона днем 29 мая и ночью 30 мая на территории южных районов (Бикинский округ, Вяземский и им. Лазо районы) и на востоке края (Советско-Гаванский, Ванинский, Николаевский, Ульчский районы) ожидаются осадки, местами сильные преимущественно в виде дождя. Кроме того, 30 мая на востоке края сохранятся осадки в виде мокрого снега, местами возможно отложение мокрого снега, по долинам рек и на побережье Татарского пролива усиление ветра с порывами до 18−25 м/с, — предупредили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.