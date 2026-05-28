Дождь, мокрый снег и сильный ветер принесёт циклон на территорию Хабаровского края

Прогнозируемый ранее циклон приблизился к Хабаровскому краю, а потому часть региона уже завтра, 29 мая, окажется под его влиянием, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— С выходом активного циклона днем 29 мая и ночью 30 мая на территории южных районов (Бикинский округ, Вяземский и им. Лазо районы) и на востоке края (Советско-Гаванский, Ванинский, Николаевский, Ульчский районы) ожидаются осадки, местами сильные преимущественно в виде дождя. Кроме того, 30 мая на востоке края сохранятся осадки в виде мокрого снега, местами возможно отложение мокрого снега, по долинам рек и на побережье Татарского пролива усиление ветра с порывами до 18−25 м/с, — предупредили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
В Хабаровске дождь пройдет уже предстоящей ночью при температуре +7..+9 °C, а днем осадки будут небольшими, воздух не прогреется выше +14..+16 °C. По прогнозу Дальневосточного УГМС, северо-восточный ветер станет сильнее — до 9−14 м/c.
В Комсомольске-на-Амуре на протяжении всего 29 мая будет идти небольшой дождь, а порывы северо-восточного ветра достигнут 15−20 м/c. День обещает быть не только мокрым, но и холодным — температура упадет до +14..+16 °C в обеденные часы и до +3..+5 °C в ночные.
На юге края тоже дождливо: ночью дождь, днем — небольшой дождь. Ветер северный и умеренный, а температура составит +6..+9 °C и +15..+18 °C соответственно.
На севере региона практически без осадков, лишь местами и временами ожидается небольшой дождь. Ночью температура упадет до 0..+5 °C, днем будет около +3..+17 °C. Ветер в основном умеренный, но местами его порывы могут доходить до 15−20 м/с.
Уровень воды в Амуре у Хабаровска составляет 101 см, температура воды — 14,8°C. Рядом с Комсомольском-на-Амуре вода колеблется у отметки 129 см, а около Николаевска-на-Амуре — 126 см.