Число поездок на наземном транспорте Москвы достигло 5 млн в день

В Дептрансе перечислили причины, позволившие добиться этих результатов. Среди них — запуск Московских трамвайных диаметров Т1 и Т2 по новой линии на проспекте Академика Сахарова и воссоздание трамвайного маршрута № 5 по вновь построенной линии на ул. Трифоновская. Другой важный фактор — организация новых выделенных полос, общая протяженность которых в городе превысила 500 км. Сегодня по ним проходят более тысячи городских и пригородных маршрутов, обеспечивая стабильные поездки для 2,3 млн человек ежедневно. Продолжают развитие маршруты автобусов и электробусов. Только за 2024 и 2025 года Дептранс запустил более 20 магистральных и экспресс-маршрутов.