Число поездок на наземном транспорте Москвы достигло 5 млн в день

«Продолжаем активное развитие наземного городского транспорта, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Благодаря комплексному подходу к организации движения и запуску новых маршрутов пассажиры получают комфортные транспортные связи. С начала года на автобусах, электробусах и трамваях совершили более 557 млн поездок», — цитируют в сообщении Ликсутова.
В Дептрансе перечислили причины, позволившие добиться этих результатов. Среди них — запуск Московских трамвайных диаметров Т1 и Т2 по новой линии на проспекте Академика Сахарова и воссоздание трамвайного маршрута № 5 по вновь построенной линии на ул. Трифоновская. Другой важный фактор — организация новых выделенных полос, общая протяженность которых в городе превысила 500 км. Сегодня по ним проходят более тысячи городских и пригородных маршрутов, обеспечивая стабильные поездки для 2,3 млн человек ежедневно. Продолжают развитие маршруты автобусов и электробусов. Только за 2024 и 2025 года Дептранс запустил более 20 магистральных и экспресс-маршрутов.
Кроме того, с 2018 года было открыто более 280 электробусных маршрутов. Среднее количество поездок по будням достигло 1,2 млн пассажиров. Внедрены интеллектуальные системы управления движением, в том числе технология «Зеленая волна» и адаптивное управление светофорами. Активно развиваются пригородные маршруты проекта «Москва — область». Наземный транспорт связал столицу с ближайшим Подмосковьем уже на 39 направлениях. С момента запуска пассажиры совершили на них уже 10 млн поездок, а на некоторых направлениях спрос вырос на 60%.