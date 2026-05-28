В Хабаровском крае прокуратура выясняет причины затянувшегося ремонта водопровода в Тулучах

Прокуратура Ванинского района Хабаровского края подключилась к ситуации в посёлке Тулучи, где в мае 2026 года произошла авария на сетях холодного водоснабжения. Поводом для вмешательства стали публикации в СМИ о том, что последствия порыва не устраняются своевременно. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как уточнили в прокуратуре Хабаровского края, сотрудники надзорного ведомства начали проверку исполнения требований жилищно-коммунального законодательства. Специалистам предстоит выяснить, насколько оперативно и полно ресурсоснабжающая организация и её диспетчерская служба отреагировали на коммунальное происшествие. Речь идёт не только о сроках ликвидации самой аварии, но и о том, как организовано информирование жителей, подвозится ли вода, соблюдаются ли нормативные перерывы в подаче ресурса.
Посёлок Тулучи — небольшой населённый пункт, где каждая коммунальная авария затрагивает практически всех жителей. Из-за отсутствия резервных схем водоснабжения любое повреждение на магистрали оставляет людей без воды на длительный срок. Особенно остро это ощущается в тёплое время года, когда потребление воды возрастает.
Прокуратура уже даёт оценку действиям ответственных лиц. По итогам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования — от представлений об устранении нарушений до возбуждения административных дел в отношении виновных должностных лиц. Ход устранения аварийной ситуации и результаты проверки находятся на контроле надзорного ведомства. Ситуация в Тулучах остаётся в зоне внимания прокуратуры до полного восстановления водоснабжения.
