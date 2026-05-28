«Жить бы я там не смогла»: Диброва допустила, что замок Пугачевой в деревне Грязь могут купить для ивент-мероприятий

Бизнесвумен Полина Диброва допустила, что замок уехавшей из России Аллы Пугачевой в деревне Грязь может приобрести большой поклонник певицы. Об этом блогер рассказала на Радио «Комсомольская правда».
«Я была в замке Пугачевой. Мы туда ездили и с Дмитрием, и с Романом. Для меня обстановка необычная и, скажем так, жить бы я там точно не смогла. Но интересно», — сообщила она журналисту KP.RU Ольге Родиной.
Полина отметила, что не представляет себе людей, которые могут прямо сейчас приобрести замок Пугачевой. Диброва допустила, что роскошный особняк могут выкупить для проведения в нем каких-то ивент-мероприятий или тематических вечеринок. Либо купить замок может кто-то, кому очень нравится творчество Пугачевой.
«Я не представляю людей, которые вот так сейчас приобретут этот замок. Может быть, кто-то, кто очень большой поклонник Аллы Борисовны и ее семьи», — считает Диброва.
Ранее KP.RU сообщал, что Госдума приняла знаковый закон, допускающий арест имущества уехавших из России одиозных граждан при совершении некоторых правонарушений. В случае соответствующего судебного решения инициатива может затронуть и недвижимость Аллы Пугачевой.
