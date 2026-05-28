В Хабаровске пройдет второй этап Всероссийского фестиваля цифрового спорта

Участники будут соревноваться в тактических играх и мобильных дисциплинах. Отдельное внимание уделено технологическим видам спорта: гонкам на дронах и авиасимулятору Ил-2. Кроме того, зрителей и участников ждут соревнования в интерактивных и фиджитал-дисциплинах. Например, лучших определят в гонках на радиоуправляемых моделях и автосимуляторах, а также в цифровых формах футбола и хоккея.