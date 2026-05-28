В Хабаровске пройдет второй этап Всероссийского фестиваля цифрового спорта

Второй этап Всероссийского фестиваля цифрового спорта пройдет в Хабаровске 6 и 7 июня в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в краевом министерстве спорта.
Участники будут соревноваться в тактических играх и мобильных дисциплинах. Отдельное внимание уделено технологическим видам спорта: гонкам на дронах и авиасимулятору Ил-2. Кроме того, зрителей и участников ждут соревнования в интерактивных и фиджитал-дисциплинах. Например, лучших определят в гонках на радиоуправляемых моделях и автосимуляторах, а также в цифровых формах футбола и хоккея.
Помимо состязаний, организаторы подготовят развлекательную программу. Так, участники и зрители фестиваля смогут посетить интерактивные зоны, встретиться с популярными блогерами, титулованными спортсменами и представителями индустрии. Еще на мероприятии организуют конкурсы и розыгрыши. Вход и участие бесплатные.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.