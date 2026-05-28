Нижегородский аэропорт возобновил прием и отправку авиарейсов после атаки

Это продолжение ситуации с утренним инцидентом 28 мая, когда в районе аэропорта с 4:01 утра был введен особый режим полетов на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов в Нижегородской области. Из-за повреждения кровли здания областного суда в Нижнем Новгороде также были перенесены все назначенные на сегодня судебные заседания. На текущий момент обстановка стабилизировалась.