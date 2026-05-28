Нижегородский аэропорт возобновил прием и отправку авиарейсов после атаки

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова возобновил отправку и прием всех воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта.
Ранее введенные временные ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани официально отменены. В настоящее время все профильные и оперативные службы воздушных ворот работают в обычном штатном режиме.
Это продолжение ситуации с утренним инцидентом 28 мая, когда в районе аэропорта с 4:01 утра был введен особый режим полетов на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов в Нижегородской области. Из-за повреждения кровли здания областного суда в Нижнем Новгороде также были перенесены все назначенные на сегодня судебные заседания. На текущий момент обстановка стабилизировалась.