Расписание вечернего электропоезда Зеледеево — Красноярск изменится с 1 июня

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Для удобства пассажиров с 1 июня вносятся изменения в расписание вечерних маршрутов, осуществляющих перевозки на популярном «дачном» направлении в западной пригородной зоне Красноярска.
Вечерний электропоезд Зеледеево — Красноярск, ранее курсировавший ежедневно, кроме субботы, будет ходить по понедельникам, средам и пятницам. Отправление со станции Зеледеево в 19:47, прибытие на станцию Красноярск в 21:30.
По вторникам и четвергам назначается электропоезд Зеледеево — Красноярск Северный, соединяющий дачные поселки с остановочными пунктами Советского района города. Отправление со станции Зеледеево в 19:47, прибытие на станцию Бугач в 21:15, прибытие на станцию Красноярск Северный в 21:37.
По воскресеньям в расписании появится «прямой» маршрут Зеледеево — Злобино. Отправление со станции Зеледеево в 19:47, прибытие на станцию Красноярск в 21:30, прибытие на станцию Злобино в 22:06. Он будет удобен для жителей правобережья, — не понадобится пересадка на вокзале Красноярск.
Также с 1 июня на маршруты выйдут два дополнительных поезда:
— по вторникам и четвергам Красноярск Северный — Красноярск (отправление со станции Красноярск Северный в 21:59);
— по воскресеньям Злобино — Красноярск (отправление со станции Злобино в 22:42).
Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров уточнять расписание перед каждой поездкой.