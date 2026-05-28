Mash: Сотни российских туристов застряли на вылете в Турцию и обратно

Сотни российских туристов столкнулись с проблемами при вылете в Турцию и обратно из-за авиакомпании Air Anka. Как сообщает Mash, 25 мая у перевозчика закончилось разрешение на выполнение рейсов в Россию.
При этом, по данным канала, российское турагентство продолжало продавать туры с перелетами Air Anka вплоть до октября. В результате часть туристов не может вылететь с курортов, а другие вынуждены ждать рейсов в аэропортах России.
Пассажиры пожаловались, что туроператор не дает подробных комментариев и предлагает отмену поездок с комиссией 25 процентов.
В компании заявили, что работают с заявками в индивидуальном порядке: некоторым клиентам продлевают проживание в отелях, другим предлагают перенос дат вылета, передает Telegram-канал.
Ранее пассажиры автобусов практически сутки просидели без еды и воды на трассе Чита — Забайкальск. Регион накрыла снежная метель с обильным снегопадом, из-за чего движение на части трассы парализовало. Накануне эвакуировали порядка ста человек: их привезли в пункты временного размещения, где обеспечили питанием и предметами первой необходимости.