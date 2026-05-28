Летчик упавшего в Богучанском округе самолета рассказал о своем спасении

В Красноярском крае старший лётчик-наблюдатель упавшего в Богучанском округе Владимир Разумов поделился историей происшествия. Ее опубликовали представители пресс-службы краевой клинической больницы.
25 мая Владимир вместе с опытным командиром воздушного судна отправился в патруль с взлётной полосы в посёлке Осиновый Мыс, где базируется Чуноярское авиаотделение, на легкомоторном самолёте «Аэропракт-22». Вместе они летают уже пять лет.
«Почувствовали, что самолёт затрясло, решили вернуться. Двигатель заклинило. С командиром сцепились взглядами, он кричит, что всё… А я ему: “Держись!”. Полетели камнем вниз, в штопор вошли и упали винтом вперёд. Я сейчас осознаю, что не должны были мы выжить, просто нереально», — делится впечатлениями Владимир.
Самолёт падал с высоты около 50 метров на молодые березы, что смягчило «приземление». Владимир рассказал, что после падения убедился, что может шевелиться, и проверил товарища. У него были спутаны речь и сознание, а также явно сломана нога.
«Думаю, надо как-то выкарабкиваться… Бензин с крыла бежит, баки ведь полные. Боли не чувствовал, понимал, что надо товарища выручать, пока не рвануло. Отстегнул свой ремень безопасности и отстегнул коллегу, сказал: “Помогай мне, нужно быстро выбираться”», — рассказывает летчик.
Владимир волоком оттащил коллегу от самолета, и они вместе дождались борта санитарной авиации. В больнице выяснилось, что у мужчины компрессионный перелом нескольких позвонков, а у командира состояние более тяжелое. Врачи осторожно говорят о положительной динамике, но прогнозов пока не дают.
«Сегодня Владимира Разумова выписали из нейрохирургического отделения № 2 краевой клинической больницы. Ему сделали необходимую операцию, впереди — реабилитация. Но тот факт, что человек выписался из больницы на 4-е сутки после тяжелейшего авиапроисшествия, можно назвать чудом, невероятным везением или знаком свыше», — отметили в больнице.
Сам молодой человек переживает о том, что в самый разгар «огородного сезона» из-за травм не сможет помочь родителям с посадками в огороде. Героем он себя не считает и уверен, что в этой ситуации так поступил бы любой нормальный человек.