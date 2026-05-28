ИКИ РАН: еще одна большая активная область появилась на Солнце

На Солнце утром появилась ещё одна большая активная область. Она вышла с обратной стороны, и снова без энергии. Об этом в Telegram-канале сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Одновременно с этим на обратной стороне Солнца за сутки произошло ещё 17 вспышек класса C и выше. Ученые признались, что природа этих необычных процессов им неизвестна. Равно как и то, что в итоге выходит к Земле.
Ранее исследователи сообщили, что Солнце ударило по Земле с обратной стороны. На звезде продолжается активность. По данным ученых, явление случилось 26 мая примерно в полночь по московскому времени.
До этого сайт KP.RU писал, что огромнейшие пятна на Солнце изменили поведение светила. Эти образования пока находятся только на обратной стороне звезды, но скоро могут появиться и на видимой стороне.