В Смоленске реализуется проект строительства межвузовского кампуса «Гагарин»

В кампусе будут созданы условия не только для обучения, но и для проведения научных исследований, реализации образовательных и технологических проектов.
На рабочем совещании, проведённом губернатором Смоленской области Василием Анохиным, с участием представителей Министерства науки и высшего образования России и подрядной организации рассмотрели текущий статус реализации проекта и дальнейшие этапы работ.
В рамках первой очереди реализации проекта готовится выход на три строительные площадки. Проектом предусмотрено возведение цифровой школы по системе «Школа 21», учебного корпуса, а также объекта для проживания преподавателей.
«Все градостроительные решения по объектам кампуса согласованы. В настоящее время проектная документация проходит процедуру рассмотрения в государственной экспертизе. Планируется, что активная фаза строительства начнётся осенью», — отметил в канале МАКС Василий Анохин.