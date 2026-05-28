«Инвестклубы» и криптостартапы: как работают современные финансовые пирамиды

«Гарантированный доход», «секретная инвестиционная схема», «заработок без риска» — именно так сегодня выглядят самые опасные финансовые ловушки в Казахстане.
Финансовые пирамиды больше не похожи на примитивные схемы из 90-х. Теперь это красивые сайты, криптопроекты, закрытые Telegram-чаты, «инвестиционные клубы» и даже псевдобукмекерские платформы, передает DKNews.kz.
За яркими презентациями и обещаниями легких денег скрывается одна цель — собрать как можно больше средств с доверчивых людей. И, как предупреждает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, участие в таких схемах почти всегда заканчивается полной потерей вложений.
Почему люди продолжают верить в пирамиды.
Современные финансовые пирамиды научились идеально подстраиваться под запросы общества. Они используют соцсети, психологическое давление и истории «успешного успеха». Человеку показывают дорогие автомобили, путешествия, скриншоты переводов и «реальные отзывы».
Но суть схемы остается прежней:
Выплаты старым участникам происходят исключительно за счет денег новых вкладчиков, а не за счет реального бизнеса или инвестиций.
Как только поток новых денег прекращается — вся конструкция рушится.
Главный признак мошенничества — обещание легких денег.
Эксперты советуют насторожиться сразу, если вам обещают доходность, которая значительно выше рыночной. Особенно если прибыль называют «гарантированной».
В реальных инвестициях невозможно получать огромный доход без риска. Любые заявления в духе «100 процентов за месяц», «ежедневные выплаты» или «стабильный заработок без потерь» — тревожный сигнал.
Часто организаторы убеждают людей вложить сначала небольшую сумму — чтобы создать ощущение безопасности. После первых «выплат» жертву начинают подталкивать к более крупным вложениям.
Вас просят привести друзей? Это опасный сигнал.
Еще один классический признак пирамиды — обязательное привлечение новых участников.
Человеку обещают бонусы за приглашение родственников, друзей или коллег. В результате схема превращается в бесконечную гонку за новыми вкладчиками.
Именно поэтому многие пострадавшие позже признаются: сначала они сами поверили в проект, а затем втянули в него близких.
Как пирамиды маскируются под легальный бизнес.
Сегодня мошенники редко используют слово «пирамида». Вместо этого появляются громкие и модные названия:
«инвестиционный клуб»; «финансовый центр»; «инновационный фонд»; «стартап с гарантированной прибылью»; «онлайн-бизнес нового поколения».
Особенно активно мошенники используют тему криптовалют и онлайн-инвестиций. Людям предлагают вложиться в «перспективный цифровой проект», обещая сверхдоходы после запуска платформы.
На практике деньги просто исчезают вместе с организаторами.
Псевдобукмекеры и фальшивые выигрыши.
Отдельная категория мошенничества — псевдобукмекерские схемы.
Аферисты обещают «точные прогнозы» и гарантированные выигрыши. После перевода денег человеку могут отправить поддельный чек или скриншот якобы успешной ставки.
Однако легальные букмекерские компании работают только с лицензией и выдают официальные электронные либо кассовые чеки.
Чем финансовая пирамида отличается от сетевого маркетинга.
Мошенники часто прикрываются термином «сетевой маркетинг», чтобы выглядеть законно.
Но разница принципиальная.
В сетевом маркетинге доход формируется за счет продажи реального товара или услуги. В финансовой пирамиде деньги поступают исключительно от новых участников.
Если продукта фактически нет, а заработок зависит только от привлечения людей — это крайне опасная схема.
Как защитить себя от финансовых мошенников.
Эксперты советуют соблюдать несколько простых правил:
проверять наличие лицензии на сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка; не переводить деньги через сомнительные электронные кошельки; избегать наличных расчетов; не верить обещаниям «гарантированной прибыли»; не вступать в закрытые инвестиционные чаты «только для своих».
Особенно осторожными стоит быть с проектами, которые активно продвигаются через мессенджеры и соцсети.
Что делать, если вы уже перевели деньги.
Если есть подозрение, что вы столкнулись с финансовой пирамидой, важно действовать как можно быстрее.
Специалисты рекомендуют:
обратиться в полицию и Агентство финансового мониторинга; сохранить переписки, договоры, чеки и все подтверждения переводов; предупредить родственников и знакомых; подать официальное заявление как можно раньше.
Чем быстрее начинается расследование, тем выше шансы вернуть хотя бы часть средств.
За финансовые пирамиды грозит до 12 лет тюрьмы.
Создание и продвижение финансовых пирамид в Казахстане является уголовным преступлением.
По статье 217 УК РК организаторам может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также пожизненный запрет на определенную деятельность.
Но главная защита от мошенников — финансовая грамотность и критическое мышление. Если предложение звучит слишком выгодно, чтобы быть правдой, скорее всего, перед вами именно финансовая ловушка.