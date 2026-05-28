Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Акима и других чиновников наказали за дискредитацию госслужбы

В Мангистауской области прокуратура пресекла незаконное расходование бюджетных средств. Наказаны аким и другие чиновники, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Источник: Nur.kz

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, прокуратурой Мангистауской области выявлены факты нарушения антикоррупционного законодательства. В частности, руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства Актау незаконно осуществлены государственные закупки из одного источника на общую сумму 592 млн тенге.

Также руководитель отдела строительства Актау и аким села Турыш Бейнеуского района произвели оплату бюджетных средств в размере 29,5 млн тенге за невыполненные работы. По акту прокуратуры нарушения законности устранены.

Кроме того, указанные должностные лица за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу, привлечены к ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии занимаемым должностям.