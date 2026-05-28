Акима и других чиновников наказали за дискредитацию госслужбы

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, прокуратурой Мангистауской области выявлены факты нарушения антикоррупционного законодательства. В частности, руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства Актау незаконно осуществлены государственные закупки из одного источника на общую сумму 592 млн тенге.
Также руководитель отдела строительства Актау и аким села Турыш Бейнеуского района произвели оплату бюджетных средств в размере 29,5 млн тенге за невыполненные работы. По акту прокуратуры нарушения законности устранены.
Кроме того, указанные должностные лица за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу, привлечены к ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии занимаемым должностям.