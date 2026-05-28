В Богучанский округ отправили 118 новых мусорных контейнеров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Богучанский муниципальный округ Красноярского края отправили 118 новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.
Как сообщил министр экологии края Владимир Часовитин, баки изготовлены учреждениями ГУФСИН по Красноярскому краю при поддержке регионального бюджета.
Новые контейнеры установят на 40 площадках для накопления отходов. Их обустройство запланировано на текущий сезон.
Работа ведется в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Обновление первичной инфраструктуры по обращению с ТКО продолжается в 28 территориях края на основании заявок муниципалитетов.