В Биробиджане театр кукол «Кудесник» готовят к открытию после масштабного обновления

Капитальный ремонт учреждения культуры вышел на финишную прямую в рамках нацпроекта «Семья».

Источник: Комсомольская правда

В Биробиджане завершается масштабное обновление театра кукол «Кудесник». Модернизация одного из ключевых учреждений культуры для детей ведётся по национальному проекту «Семья», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в мэрии Биробиджана, капитальный ремонт стартовал в 2025 году и сейчас вышел на финишную прямую. Работы являются частью Народной программы партии «Единая Россия». Мэр Биробиджана Алексей Кузьмин рассказал, что уже в ближайшее время в здание зайдёт клининговая компания, которая наведёт порядок во всех помещениях. После этого коллектив театра начнёт перевозить вещи и готовить учреждение к долгожданному открытию.

«Сейчас решается вопрос о дополнительном ремонте фасада. В ближайшее время специалисты управления капитального строительства объявят аукцион, и до конца года должны быть проведены работы. Необходимо сделать всё на высоком уровне, чтобы юные жители Биробиджана посещали театр с удовольствием, а условия пребывания были максимально комфортными. Это поручение, которое обозначено и главой нашего государства, и губернатором ЕАО Марией Федоровной Костюк», — отметил Алексей Кузьмин.

Кроме того, уже привели в порядок прилегающую территорию — уложили новое асфальтовое покрытие. Средства на это город получил в рамках Президентской субсидии. После завершения всех работ «Кудесник» станет современным и комфортным пространством для юных зрителей и их родителей.

Почта: red.habkp@phkp.ru

Почта: red.habkp@phkp.ru

