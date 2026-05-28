Спасатели в Красноярском крае трижды выезжали на поиски утонувших мужчин

Накануне краевые спасатели трижды выезжали на поиски людей, пропавших на водоемах региона. Об этом сообщили в пресс-службе КГКУ «Спасатель». Так, сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда на Енисее около разрушенного моста в районе улицы Сергея Лазо проводили поиски 45-летнего мужчины. Водолазы выполнили пять спусков, осматривали возможные места нахождения пропавшего, обследовали тысячу квадратных метров дна. Кроме того, на лодке они обследовали 10-километровую прибрежную зону, с помощью эхолота — 10 тысяч квадратных метров акватории реки. Обнаружить пропавшего не удалось. В Лесосибирске спасатели продолжают поиски 38-летнего мужчины, который пропал на Енисее 18 мая. Сотрудники Лесосибирской спасательной станции обследовали 27 километров береговой линии и 80 тысяч квадратных метров с помощью эхолота. Поиски пока не принесли результата. Спасатели Минусинского поисково-спасательного отделения вели поиск 40-летнего мужчины, утонувшего 22 мая в искусственном водоеме в районе поселка Краснокаменск Курагинского муниципального округа. В ходе проведения водолазных спусков тело мужчины было обнаружено и передано сотрудникам полиции.