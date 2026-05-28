«Ростелеком» и «Аквариус» укрепят импортонезависимость ИТ-инфраструктуры

«Ростелеком» и АО «Группа Аквариус» заключили соглашение о сотрудничестве и партнёрстве на полях XI конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Документ подписали вице-президент, директор по ИТ-эксплуатации и инфраструктуре «Ростелекома» Кирилл Песчаный и генеральный директор «Группы Аквариус» Олег Копицын. Стороны нацелены на создание комфортных условий для успешного ведения бизнеса и продолжат развитие совместных проектов в сфере информационных технологий.
Компании планируют внедрение российских решений в ключевых секторах экономики и социальной сферы. Они объединят экспертный и технологический потенциал для системных проектов в отрасли связи и ИТ. Партнёры проведут консультации и экспертные сессии. Стороны также договорились принять участие в формировании отраслевых стандартов и требований к отечественным ИТ- и телеком-решениям.
«Наше сотрудничество с “Аквариусом” выходит на новый уровень. Накопленный опыт в создании и эксплуатации крупных ИТ-систем и экспертиза в разработке доверенных вычислительных комплексов создают прочную основу для партнёрства. Мы видим большой потенциал в совместной работе над импортозамещением и цифровой трансформацией. Синергия компетенций позволит создавать надёжные и современные решения для государственных и корпоративных заказчиков», — отметил вице-президент, директор по ИТ-эксплуатации и инфраструктуре «Ростелекома» Кирилл Песчаный.
По словам генерального директора Группы компаний «Аквариус» Олега Копицына, объединение компетенций компаний даёт ощутимый синергический эффект.
«Наше производство ИТ-оборудования дополняет экспертизу партнёра в построении и эксплуатации цифровых инфраструктур. Это не разовое сотрудничество, а формирование устойчивой системы отечественных решений, которая повысит конкурентоспособность российской экономики и поддержит технологическую независимость», — подчеркнул он.
