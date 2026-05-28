В Кондопожском районе Карелии высадили более 10 тысяч сосен

Свыше 10 тысяч сосен высадили около поселка Нелгомозеро в Кондопожском районе Карелии во время акции «Сад памяти», которая проводится при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе администрации главы республики.
К мероприятию присоединились волонтеры, студенты, представители организаций, органов исполнительной власти и местного самоуправления. Высаженные ими молодые деревья были выращены в лесном селекционно-семеноводческом центре «Вилга».
«Акция “Сад памяти” проводится в Карелии уже седьмой год подряд. За время ее проведения было высажено более миллиона деревьев и кустарников, в мероприятии приняли участие более 6 тысяч неравнодушных жителей Карелии», — отметила вице-премьер правительства Карелии — министр природных ресурсов и экологии республики Янина Свидская.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.