От удара током погиб мужчина на станции Тёплое Озеро в ЕАО

Инцидент произошёл около 10:22 на станции Тёплое Озеро. По предварительным данным, загорелись две железнодорожные платформы с лесом. Как уточняется, причиной возгорания стало смертельное поражение электрическим током работника организации-грузоотправителя, который выполнял демонтаж проволоки.