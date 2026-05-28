От удара током погиб мужчина на станции Тёплое Озеро в ЕАО

В Еврейской автономной области транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства смертельного травмирования работника на железной дороге, сообщает hab.aif.ru со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.
Инцидент произошёл около 10:22 на станции Тёплое Озеро. По предварительным данным, загорелись две железнодорожные платформы с лесом. Как уточняется, причиной возгорания стало смертельное поражение электрическим током работника организации-грузоотправителя, который выполнял демонтаж проволоки.
Биробиджанская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований охраны труда, обстоятельства происшествия устанавливаются.
Контроль за доследственной проверкой осуществляет Хабаровская транспортная прокуратура по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ, — сообщила старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.
Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего и причины трагедии.