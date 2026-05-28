В Перми создали первый в мире самонастраивающийся ковш для экскаватора

ПЕРМЬ, 28 мая. /ТАСС/. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали первый в мире самонастраивающийся ковш для экскаватора. Разработанная система автоматически подстраивается под любой грунт, экономя ресурсы и ускоряя работу, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«При копании грунта экскаватором критически важно выдерживать угол резания 30−35 градусов. Отклонение ведет к перерасходу топлива и быстрому износу техники. Существующие системы не могут точно поддерживать это заданное положение из-за погрешностей гидравлики и датчиков. Ученые Пермского политеха впервые в мире решили проблему, создав систему с электроприводом на ковше и радиопозиционированием, которая автоматически подстраивается под любой грунт», — сказали в ПНИПУ.
Исследователи университета в одной системе объединили электропривод зубьев, установленный прямо на ковше, и радиосистему точного позиционирования самого ковша. Благодаря этому экскаватор автоматически поддерживает оптимальный угол резания, расходует меньше топлива, реже ломается и работает быстрее.
Суть разработки.
«На ковш ставят радиопередатчик, а на корпус экскаватора — датчики-приемники. Они улавливают сигнал с него. Блок управления по времени прохождения сигнала вычисляет точное расстояние от ковша до вращающейся платформы и угол его наклона. Так компьютер видит реальное положение ковша, даже если стрела прогнулась или шарниры износились», — пояснил студент кафедры горной электромеханики ПНИПУ Дмитрий Ковалевский.
Так датчики на самом ковше и на зубьях одновременно сообщают компьютеру текущий угол резания. Если он отклоняется от оптимального (30−35 градусов), блок управления подает команду на электродвигатели, установленные на ковше. Те через систему рычагов и тяг поворачивают вал с зубьями, мгновенно меняя угол. Все происходит автоматически, без участия машиниста.
«Устройство позволяет поддерживать угол резания в оптимальном диапазоне даже при резких движениях стрелы и рукояти. А это, в свою очередь, снижает сопротивление грунта — зубья ковша меньше нагружены, ковшу легче внедряться в грунт. В результате уменьшается нагрузка на двигатель и гидравлическую систему, сокращается расход топлива и продлевается срок службы техники», — добавил кандидат технических наук, доцент кафедры горной электромеханики ПНИПУ Александр Муравский.
По словам ученых, систему легко установить на любой экскаватор, не переделывая существующие масляные трубки и шланги. Поэтому разработка пермских ученых в перспективе позволит экскаваторам автоматически поддерживать оптимальный угол резания на любом грунте — от мягкого чернозема до скальных пород. На изобретение исследователей ПНИПУ уже получен патент.