В Черняховске собственник заброшенного здания выплатил компенсацию травмированному ребёнку

Прокуратура Черняховска провела проверку после сообщений СМИ о падении 12-летнего мальчика в заброшенном здании на улице Тухачевского. Инцидент произошёл 5 апреля 2026 года.
Выяснилось, что здание принадлежит ООО «Версия-Калининград». Компания не обеспечила ограничение доступа на объект, из-за чего ребёнок получил травмы.
После вмешательства прокуратуры собственник закрыл доступ в здание и выплатил пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей, сообщили в надзорном ведомстве.